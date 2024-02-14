Партдесант «Единой России» РТ провел инспекцию районных объектов народной программы

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии " Единая Россия"

Партийный десант Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» проинспектировал объекты народной программы в Кайбицком, Сабинском и Нурлатском районах РТ.

Рабочая группа в составе Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, секретаря местного отделения партии и главы Нурлатского района Дамира Ишкинеева, первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексея Фролова посетила станцию водоснабжения в Нурлате.

Торжественное открытие объекта состоялось в конце 2023 года. Его строительство стало возможным благодаря федеральному проекту «Чистая вода», который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общая стоимость работ составила 968 млн рублей.

Станция водоподготовки позволяет обеспечить качественной питьевой водой 32 тыс. жителей Нурлата. Прежний городской водозабор был построен в 1970-х годах и находился в аварийном состоянии. Производительность новой станции — 10 тыс. куб. метров в сутки. Объект возвели по народной программе «Единой России».

В Сабинском районе партийный десант, в состав которого вошли единороссы — секретари первичных отделений партии Ренат Нуриев и Алмаз Гарипов, оценил состояние столовых в Большешинарской и Евлаштауской школах.

Оба пищеблока обновили в 2023 году по народной программе «Единой России». Здесь провели капитальный ремонт с заменой оборудования, заготовочные цехи отделили от горячих, обновили и снабдили инвентарем склады для хранения пищевого сырья. А также заменили посуду и мебель, изменили стиль обеденных залов. В модернизацию помещений пищеблока в Евлаштауской школе вложили более 3 млн рублей. А на ремонт столовой в Большешинарской школе направили около 7 млн рублей.

В Кайбицком районе партдесант под руководством секретаря первичного отделения партии и главы Старотябердинского сельского поселения Виталия Тимофеева проверил состояние дорог в селе Старое Тябердино, где в 2023 году по народной программе проложили внутрипоселковые дороги на улицах Островского и Западная.

Из-за морозов, воздействия ветров и обильных осадков повышаются риски ускоренного износа дорожного полотна. Тимофеев вызвал трактор почистить обновленные дороги от снежных заносов. На борьбу со снегом ушло около четырех часов. Всё это время чиновник сопровождал трактор, проверяя качество работы.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.