Партдесант «Единой России» проверил соцобъекты в Челнах и четырех районах Татарстана

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

В Набережных Челнах и четырех районах Татарстана прошли выезды партийного десанта «Единой России». Визиты приурочены к реализации народной программы партии и включили инспекцию объектов благоустройства, капитального ремонта и социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

В Набережных Челнах под руководством секретаря местного отделения партии, мэра города Наиля Магдеева, участники десанта осмотрели реконструкцию улицы Магистральной и благоустройство дворов в 14-м и 18-м комплексах Комсомольского района. Улица Магистральная считается одной из ключевых транспортных артерий города, и к 400-летию Челнов и 50-летию КАМАЗа по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова здесь планируется завершение масштабного капремонта. В рамках работ дорога станет четырехполосной, появятся велодорожки, современные тротуары, освещение и озеленение.

Во дворах по программе «Наш двор» в 18 комплексе поселка ЗЯБ увеличено число парковочных мест, установлены новые детские площадки, появятся футбольные поля, расширены проезды и пешеходные зоны. В ходе встреч с жителями обсуждались актуальные вопросы благоустройства, предложения граждан будут учтены.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

В Ютазинском районе секретарь первичного отделения, глава Ютазинского сельского поселения Ляйсан Хайруллина совместно с директором школы, депутатом-еднороссом Анисом Ямалетдиновым посетила школу, где ведется капитальный ремонт по республиканской программе. Полностью обновляются инженерные системы, устанавливается видеонаблюдение и сигнализация, ремонтируются кабинеты и создается мастерская для учеников. К сдаче объекта планируют завершить работы к середине августа.

В Заинске партийный десант проверил реализацию капремонта на 14 объектах: здания администрации, школы, жилые дома. Особое внимание глава района, секретарь местного отделения партии Разиф Каримов уделил срокам и качеству работ. С начала реализации программы «Наш двор», инициированной Рустамом Миннихановым, в Заинске и районе благоустроено 166 дворов, в 2025 году завершаются работы еще на 15 территориях.

В Бавлинском районе участники проверили парк «Соединяя Бавлы», благоустроенный в 2024 году. Парк стал круглогодичной зоной отдыха с зонами для спорта, детских игр и релаксации. Здесь построен памп-трек, волейбольная и спортивная площадки.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Секретарь местного отделения партии, глава района Ильяс Гузаиров отметил, что цель народной программы – создание комфортной среды для жизни и повышение привлекательности города.

В Апастовском районе открыли обновленный стадион «Апас – Арена». В церемонии приняли участие представители министерства сельского хозяйства РТ, глава района Айрат Зиганшин, а также российский футбольный судья Радик Ахмадуллин и футболист Евгений Баляйкин. Новый административно-бытовой корпус включает раздевалки, душевые, медкабинет и санузлы для всех категорий граждан. На стадионе прошли мастер-классы от футбольного клуба «Рубин».

Айрат Зиганшин выразил уверенность, что обновленный стадион станет площадкой для воспитания будущих чемпионов и поблагодарил команду «Рубин» за поддержку.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Детский спорт».