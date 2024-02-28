Партдесант «Единой России» провел инспекцию соцобъектов в районах Татарстана

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии "Единая Россия"

Партийный десант Татарстанского регионального отделения «Единой России» проверил качество и сроки работ на районных объектах народной программы. В селе Нижнее Абдуллово Альметьевского района десант под руководством главы сельского поселения, депутата от «Единой России» в райсовете Равиля Юнусова принял участие в торжественном открытии Дома культуры после капитального ремонта. Также в мероприятии приняли участие вице-премьер Татарстана и Полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин и руководитель исполкома района Айдар Каюмов.

«Поддержка культуры в селе остается важным и приоритетным направлением деятельности республики и страны в целом. Дом культуры — это не просто здание, это центр, где живет и дышит самобытная культура нашего народа. Здесь собираются люди, чтобы общаться, творить, развиваться и сохранять национальные традиции», — отметил Айдар Каюмов.

В здании провели внутренние отделочные и электромонтажные работы, ремонт кровли и фасада. Обновили систему отопления. Сегодня в Доме культуры действуют 15 кружков, в том числе вокальный, хореографический, ИЗО и «Умелые руки». На занятия приходят 175 человек всех возрастов. Комплекс должен стать центром притяжения не только для жителей села Нижнее Абдуллово, но и для их соседей из села Елхово. В общей сложности здесь проживают около 2,5 тысячи человек.

В Новошешминском районе партийный десант побывал в центре «Точка роста», который функционирует на базе Черемуховской школы. Руководитель рабочей партийной группы, глава сельского поселения, депутат от «Единой России» в Совете Черемуховского сельского поселения Елена Сальцина отметила, что площадка существует уже два года и за это время доказала свою востребованность. Ученики школы показывают высокие результаты на интеллектуальных соревнованиях различного уровня. Так, ребята одержали победу в конкурсах «Наука без границ» (диплом 2-й степени) и «Нобелевские надежды КНИТУ- 2023» (3-е место). В муниципальной — 5-й районной научно-практической конференции учащихся «Дети в мире науки» воспитанники школы получили диплом победителя (2-е место).

«„Точка роста“ помогает школьникам развиваться творчески и разрабатывать проекты на различные тематики. При всем этом от традиционного преподавания никто не отказывается, но оно дополняется новейшими технологиями. Дети теперь уверены, что учеба — это увлекательный и интересный процесс», — рассказала учитель химии и биологии Ольга Горбунова.

В центре работают предметные кружки «Занимательная физика», «Занимательная биология» и «Экология родного края». Юные натуралисты проводят эксперименты, знакомятся с особенностями природы родного края, организуют массовые экологические акции. Важно, большинство выпускников школы выбирают ЕГЭ по биологии, чтобы поступать в вузы, где ведется подготовка по естественнонаучным направлениям и специальностям.

Партийный десант, в состав которого вошли секретарь Черемшанского отделения партии, глава района Рамиль Айбатов и руководитель фракции «Единая Россия» в райсовете Надежда Гумерова, посетили физкультурно-оздоровительный комплекс «Черемшан». Здесь предстоит выполнить капитальный ремонт в кратчайшие сроки. Здание, открывшееся 20 лет назад, ни разу не обновлялось. В здании планируют заменить все инженерные сети, отделать стены керамической плиткой, привести в порядок потолок, восстановить внешний вид и функциональность бассейна. Также в комплексе появится хаммам.