Партдесант «Единой России» проинспектировал капремонт Зеленодольского музыкального театра

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии "Единая Россия"

Партийный десант Татарстанского регионального отделения «Единой России» во главе с депутатом Госдумы РФ Ильдаром Гильмутдиновым проверил качество капитального ремонта Зеленодольского музыкального театра, выполненного в рамках народной программы «Единой России». В мероприятии также приняли участие исполнительный секретарь местного отделения партии Валерия Кузнецова и представители Зеленодольского местного отделения партии, «Молодой Гвардии», участники команды «ЛидЕРы Татарстана».

«Зеленодольский музыкальный театр находится в здании Дворца культуры „Родина“, построенном еще в 1944 году. Для зеленодольцев ДК „Родина“ — это история города, его духовность и наследие. Солисты детской труппы театра не только активно участвуют в городских, всероссийских и международных конкурсах, но и являются их победителями», — поделилась секретарь местного отделения партии Валерия Кузнецова.

При театре на безвозмездной основе работают девять студий (вокальные, хореографические и актёрского мастерства). Сама труппа артистов театра небольшая — в ней работают 10 человек, при этом театр является постоянным участником культурно-развлекательных и зрелищных программ, конкурсов и фестивалей.

На ремонт здания потратили свыше 52 млн рублей. Здесь полностью обновили всю инженерную систему, крышу, фасад, сделали отмостки, отремонтировали помещения, два зала — основной и акустический. Все работы выполнены качественно в установленные сроки. В планах на 2024 год — проведение работ по строительству и ремонту водоотвода, тротуара, оснащение современным театральным оборудованием.

Зеленодольское культурное учреждение — единственное в Татарстане, которое позиционируется как музыкальный театр. Его воспитанницей была заслуженная артистка Республики Татарстан Дина Гарипова. Музыкальный театр работает с 1 января 2011 года.

Сегодня здесь действуют две труппы актеров: взрослая и детская. Детям прививают профессиональные вокальные навыки, обучают хореографии и актерскому мастерству. Юные звезды неоднократно завоевывали Гран-при и призовые места в Открытом республиканском телевизионном молодежном фестивале эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».