Партдесант «Единой России» посетил физико-математический лицей №123 в Казани

Фото: tatarstan.er.ru

Активисты «Единой России» посетили физико-математический лицей №123 в Советском районе Казани, построенный в рамках народной программы партии. Они осмотрели учебные кабинеты, технологические лаборатории, спортивные объекты и столовую, а также обсудили с педагогами развитие образовательной среды, сообщает пресс-служба партии.

В лицее побывали исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России» Танзиля Ракова, руководитель фракции и секретарь Казгордумы Альбина Рафикова, депутаты городской Думы Петр Королев и Эдуард Хуснутдинов.

Трехэтажное здание площадью 24,5 тыс. кв. метров рассчитано на 1 224 ученика. Сейчас в лицее обучаются 942 ребенка. Директор образовательного учреждения Разиль Зиннатуллин рассказал, что в распоряжении школьников находятся 74 учебных кабинета, два бассейна, два спортивных зала, актовый зал на 552 места и школьный ресторан на 408 посадочных мест.

Особое внимание участники визита уделили технологическому оснащению. В IT-полигоне школьники осваивают сборку беспилотников, а в лаборатории робототехники занимаются конструированием автономных роботов.

«В нашем лицее созданы все условия для углубленного изучения науки, технологий, инженерии и математики. Мы уходим от сухой теории, давая детям возможность работать руками с тем, что определит технологический облик завтрашнего дня», – подчеркнул Разиль Зиннатуллин.

Фото: tatarstan.er.ru

В ходе осмотра гуманитарного блока Альбина Рафикова подняла вопрос пополнения библиотечного фонда. Кроме того, она предложила активнее привлекать депутатов к проведению всероссийских «Разговоров о важном».

«Казанская городская Дума готовит большой познавательный урок для детей, приуроченный к Году Минтимера Шаймиева в Татарстане. Живое общение с представителями власти поможет ребятам глубже погрузиться в историю становления республики и понять, как работает государственная система», – отметила Альбина Рафикова.

По словам директора, подобные занятия дополнят учебную программу и будут способствовать патриотическому воспитанию школьников.

В лицее также оборудованы пять игровых комнат для групп продленного дня, кабинет логопеда и специализированные санитарные помещения. Здание спроектировано с учетом потребностей маломобильных граждан.

За организацию питания отвечает Департамент продовольствия и социального питания Казани. Все блюда готовят на месте, а прием пищи организован в несколько потоков – сначала для учеников начальной школы, затем для среднего и старшего звеньев.

Территория лицея занимает более 6,7 тыс. кв. метров. Здесь обустроены футбольное поле с профессиональным покрытием, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, а также отдельный спортивный корпус. Для учеников работают творческие студии, спортивные секции и курсы саморазвития.

Фото: tatarstan.er.ru

Лицей развивает сотрудничество с вузами и колледжами Казани, в том числе с КНИТУ-КХТИ, КГЭУ, КГАСУ, КФУ и КГАУ. Договоренности позволяют школьникам участвовать в совместных научных проектах, семинарах и конференциях.

В шаговой доступности от лицея находится детский сад, построенный в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Это формирует единую образовательную среду для детей с раннего возраста.

«Лицей стал центром притяжения не только в образовательной, но и в культурной и спортивной сферах. Возведение новых школ в рамках народной программы "Единой России" подтверждает, что создание условий для раскрытия потенциала детей и их привлечения к научной деятельности стало доступным для всех социальных категорий. Современные образовательные учреждения отличаются просторными и светлыми помещениями, а также наличием больших оснащенных спортивных залов, в ряде случаев – плавательных бассейнов. Лицей № 123 является уникальным для своего микрорайона, население которого преимущественно представлено молодыми семьями», – прокомментировала Танзиля Ракова.