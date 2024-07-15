Партдесант «Единой России» осмотрел объекты народной программы в трех районах Татарстана

Фото: пресс-служба «Единой России»

В Набережных Челнах партдесант во главе с мэром города, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Наилем Магдеевым проверил ход строительства школы на 1224 места в 65-ом комплексе. Здесь будут учиться дети с 5 по 11 класс, воспитанники начальной школы будут заниматься в соседней школе №42. Сейчас рабочие монтируют волейбольно-баскетбольную площадку и сцену в актовом зале. В здании также появится театральный зал, сообщает пресс-служба «Единой России».

Магдеев отметил, что работы идут в соответствии с рабочим графиком, и новая школа распахнет свои двери для ребят 1 сентября. Строительство образовательных учреждений — один из приоритетов народной программы «Единой России».

Также партийный десант, в состав которого вошли женщины-депутаты городского отделения объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» - замглавы города, руководитель фракции «Единая Россия» в местном совете Ирина Сагидуллина, Альфинур Галиакберова и Фирдуса Аюпова - ознакомились с ходом капитального ремонта здания социального приюта для детей и подростков «Асылташ».

Замруководителя исполкома Мансур Фаттахов рассказал, что работы в здании практически завершены. Полностью отремонтирован блок для мальчиков: комнаты для отдыха и сна, кабинет для занятий, душевые кабины, санузел. Специалисты заменили внутренние сети водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. Директор приюта Анжела Назарян сообщила, что с помощью благотворителей удалось обновить и мебель: в «Асылташ» завезли новые шкафы и тумбочки, красивые и удобные мягкие гарнитуры.

Осмотрев помещения, депутаты отметили, что очень важно выявить недостатки и устранить их в течение гарантийного срока, а также воспитать в детях бережное отношение к вещам и имуществу.

Партдесант под руководством депутатов-единороссов Сабинского городского поселения Расиха Хасанова и Ильшата Муртазина проверил ход строительства сосудистого центра в поселке Большие Сабы.

Работы идут в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Медучреждение будет принимать больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

На данный момент рабочие завершили отделку подвала площадью 6,5 тыс. квадратных метров, осталось уложить несколько бетонных плит. Здесь разместят стерилизационный блок, помещение обеззараживания отходов, кладовые. На первом этаже появятся приемно-диагностическое отделение, кабинет рентгено-компьютерной томографии и палата интенсивной терапии. Второй этаж предназначен для эндоскопическо-хирургического отделения широкого профиля с 12-местными палатами и двумя операционными.

Ремонт объекта вошел в народную программу «Единой России».

В селе Карамасары Апастовского района идет реконструкция клуба. Партийный десант во главе с руководителем депутатской фракции в Совете района Ленаром Хантимировым держит работы на личном контроле.

Здание клуба построено в 1974 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Обветшавшее сооружение нуждается в глобальном преображении.

В ближайшем будущем учреждение полностью изменится как внутри, так и снаружи. Специалисты уже заменили крышу, обновили системы электроснабжения и отопления. Скоро рабочие покрасят стены в яркие цвета, обновят напольное покрытие. В здании появится зрительный зал на 100 мест, административные помещения и кабинеты для кружков. Также приведут в порядок и территорию вокруг клуба. Прогулочную зону замостят тротуарной плиткой, у входа в учреждение появятся зеленые насаждения.

«На реконструкцию объекта, которая началась в марте, из федерального бюджета выделили около 20 миллионов. Проект разработан в соответствии с самыми современными требованиями. Помимо прочего, в клуб завезут новое оборудование и мебель. Планируется завершить ремонт к концу августа», - рассказал начальник отдела культуры Апастовского района Рустам Мингазиев.

Напомним, по народной программе «Единой России» обновляются и строятся объекты социальной инфраструктуры – в том числе, в сфере культуры, образования и медицины.