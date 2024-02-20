Партдесант «Единой России» осмотрел объекты народной программы в трех районах Татарстана

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии " Единая Россия"

Партийный десант «Единой России» осмотрел объекты народной программы в Муслюмовском, Нижнекамском и Пестречинском районах.

Так, депутат Госдумы РФ Руслан Гаджиев и руководитель местной общественной приемной партии Ринат Гарипов осмотрели открывшийся после капитального ремонта молодежный центр «Мизгел» в Муслюмовском районе. Работы начались в феврале 2023 года. Здание практически разобрали и собрали заново за короткий срок. Заменили систему отопления, электропроводку, полы, потолки, окна, двери и сделали систему вентиляции. А также установили камеры видеонаблюдения. Обновленное в рамках программы «Капитальный ремонт молодежных центров» здание оснастили современным оборудованием.

«Молодежный центр притягивает активных детишек со всего района! После ремонта здание не узнать – здесь есть абсолютно все для развития и поддержки детей. Собственная радиостанция, компьютерный класс, сцена как в телевизионных шоу. В центре проходят литературные вечера, встречи с писателями, конкурсы-караоке, танцевальные выступления, круглые столы, а дети выступают соорганизаторами. Очень впечатлило!» – поделился после поездки в своем телеграм-канале Руслан Гаджиев.

В «Мизгел» приходит молодежь всех возрастов. Излюбленным местом юношей и девушек остается киберзал. Здесь установлены несколько игровых компьютеров, в распоряжении гостей – три игровые приставки.

«Мы предоставили подросткам возможность собираться вместе, общаться с друзьями. Это гораздо лучше, чем сидеть по домам с телефонами в руках. На нашей площадке работает волонтерский отряд „Пробуди добро“. Сотрудники центра вместе с волонтерами готовят и доставляют выпечку в дома престарелых и инвалидов. Мы учим подростков готовить еду и в то же время призываем к добрым делам», — рассказала директор МЦ «Мизгел» Зульфия Фатыхова.

Всего на обновление объекта было выделено 94 миллиона рублей. Работы велись по народной программе «Единой России».

В Пестрецах партийный десант под руководством главы района, секретаря местного отделения партии Ильхама Кашапова побывал на открытии футбольного манежа «Форвард». В числе почетных гостей на торжественной церемонии присутствовали зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов, депутаты Госсовета Камиль Садриев и Азат Зиганшин, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, гендиректор футбольного клуба «Рубин» Александр Айбатов и легенда казанского футбольного клуба Рустем Хузин.

Общая площадь спортивного сооружения — 1322 квадратных метра. Оно разделено на 2 части: игровой зал и примыкающий к нему административно-бытовой корпус, где размещаются центральная входная группа, офис охраны, две раздевалки с санузлами и душевыми, тренерская, медблок, технические и вспомогательные помещения. Комплекс рассчитан на круглогодичное использование. Прилегающая территория благоустроена, есть большая автостоянка. Размер футбольного поля — 20×40 м, его поверхность покрыта искусственной травой.

«В нашем районе футбол — один из самых любимых видов спорта не только среди детей, но и среди людей старшего возраста. „Форвард“ позволит обеспечить профессиональную подготовку футболистов различного уровня и повысить качество воспитания молодежи», — поделился Ильхам Кашапов.

В свою очередь, Марат Ахметов отметил, что в республике развиваются 139 видов спорта, у детей есть возможность заниматься любым по желанию — для этого создаются все условия.

«Пусть этот манеж ведет пестречинских ребят к спортивным успехам, приучает их к здоровому образу жизни. Главное, чтобы ребята выросли достойными людьми!» — заявил Марат Ахметов.

Манеж построен рядом со спортивным комплексом «Меша» — в рамках реализации народной программы партии. Здесь будут заниматься около 100 детей школьного возраста и работать 2 тренера.

Партийный десант во главе с депутатом Шереметьевского сельского поселения Владиславом Никишиным побывал в новом модульном ФАПе в деревне Нариман Нижнекамского района.

«Все коммуникации подключены: электричество, водоснабжение, водоотведение. Планируем открыть медпункт весной или летом. Осталось застеклить окно и привести в порядок систему водоснабжения. Пункт будет обслуживать 190 человек», — рассказал он.

В новом ФАП оборудован кабинет для приема больных, процедурная, смотровая, санузел и помещение для хранения медикаментов. Есть электрокардиограф, приборы для экспресс-анализа крови и измерения внутриглазного давления. Объект построен в рамках народной программы «Единой России».