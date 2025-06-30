Партдесант «Единой России» оценил темпы и качество работ на соцобъектах

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

В Татарстане продолжается реализация народной программы «Единой России», в рамках которой активисты партии регулярно выезжают на строительные и ремонтные объекты. Партийный десант посетил несколько муниципальных образований республики, где проверил ход работ на ключевых социальных объектах. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В Альметьевске активисты проинспектировали строительство офиса врача общей практики и педиатра в микрорайоне Урсала. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В состав инспекционной группы вошли руководитель фракции «Единой России» в районном совете Николай Бочкарев, исполнительный секретарь местного отделения партии Лилия Миннеханова, а также представители «Молодой гвардии» и сторонники партии.

В ходе выезда участники проконтролировали соблюдение сроков строительства, соответствие проектно-сметной документации и качество строительно-монтажных работ. Как отметил Николай Бочкарев, работы ведутся в штатном режиме и без задержек, а объект крайне важен для микрорайона – после завершения здесь смогут получать квалифицированную медицинскую помощь 2,7 тыс. жителей, включая детей.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Строительство находится в активной фазе: завершено возведение фундамента, наружных и внутренних стен, начались кровельные и электромонтажные работы. Завершение объекта ожидается в конце сентября.

В селе Чишма-Баш Кукморского района продолжается капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Как сообщил депутат отделения местного самоуправления Фанис Фаттахов, в здании проводится полная внутренняя отделка, обновляются инженерные сети, устанавливаются новые двери. По его словам, это создаст более комфортные условия как для пациентов, так и для персонала, что напрямую повлияет на доступность и качество медицинской помощи в сельской местности.

В Сабинском районе идет строительство нового молодежного центра. Объект размещен вблизи центрального парка, гимназии и спорткомплекса. Ход строительства находится под личным контролем главы района и секретаря местного отделения партии Раиса Минниханова. Центр будет двухэтажным, рассчитанным более чем на 100 человек, с общей площадью около 3 тыс. кв. м. Первый этаж включит зоны отдыха и досуга: скейт-парк, батуты, амфитеатр, медпункт и скалодром. Второй этаж предназначен для танцевального зала, игровой комнаты и административных помещений. На текущий момент выполнены свайные и фундаментные работы, проложены сети, смонтированы металлоконструкции и кровля.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

В Нижнекамске партийный десант под руководством руководителя исполкома района Радмира Беляева и при участии заместителя генерального директора по социальному развитию ПАО «Татнефть» Рената Мамина посетил объекты народной программы. В их числе – лагерь «Чайка», где ведется реконструкция беговых дорожек, лицей №38, спорткомплекс «Татнефть-Арена», благоустраиваемый сквер 75-летия Татнефти и будущий парк имени Н. А. Зеленова. Участники также осмотрели ранее реконструированный Святой Родник и завершили маршрут в парке «Солнечная поляна».

Беляев отдельно отметил, что капитальный ремонт многоквартирных домов в городе выполнен на 38%. По его словам, в рамках республиканской программы ремонтируются фасады, кровля, инженерные сети, а общий объем финансирования составляет порядка одного миллиарда рублей. Особое внимание уделено соблюдению сроков и качеству работ.

Кроме того, представители партии осмотрели объекты городской среды: сквер Менделеева, пляж и экопарк. На их благоустройство выделено 30 млн рублей. По словам исполнительного секретаря местного отделения Марины Шарифуллиной, в ближайшее время начнется реконструкция городских фонтанов, включая объекты на набережной. Также партийцы посетили школу №11, где реализуется второй этап капитального ремонта.