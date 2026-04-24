«Паровоз Победы» Куйбышевской магистрали сделает остановки на пяти станциях РТ

«Паровоз Победы» Куйбышевской магистрали сделает остановки в Татарстане на станциях Бугульма, Набережные Челны, Заинск, Альметьевская и Нурлат. Его торжественно встретят 27 апреля в 16:10 на платформе железнодорожного вокзала Бугульма, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

«Уже 28 апреля в 8:10 исторический состав можно будет встретить в Набережных Челнах. У жителей этого города будет время до 10:50, чтобы познакомиться с военной экспозицией на колесах и поучаствовать в праздничной программе», – говорится в сообщении.

В этот же день, 28 апреля, с 14:32 до 15:22 ретропоезд будет стоять на станции Заинск. А в 16:35 паровоз прибудет на станцию Альметьевская, где пробудет до 19:35.

Путешествие в Татарстане «Паровоз Победы» завершит 29 апреля – с 9:30 до 10:30 он будет на железнодорожном вокзале в Нурлате.

Во главе военно-исторического состава – празднично украшенный паровоз «Лебедянка». Им управляет локомотивная бригада в форме военных лет.

В поезд включены 10 платформ с эксклюзивными экспонатами оружия и техники времен Великой Отечественной войны, образцы уникального боевого стрелкового оружия и пассажирские вагоны «Бессмертного полка».

Гости мероприятия смогут стать участниками концерта и реконструкции, воссоздающей атмосферу встречи солдат, вернувшихся с фронта в 1945 году. А дети смогут посетить кабину паровоза.