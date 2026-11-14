Паромную переправу Казань — Верхний Услон временно закрыли из-за непогоды

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Паромная переправа Казань – Верхний Услон временно закрыта из-за непогоды, сообщило руководство переправы в соцсетях.

Время восстановления движения в настоящий момент неизвестно. О нем сообщат дополнительно.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается дождь с мокрым снегом и сильный ветер с порывами до 21 м/с. В такую погоду рекомендуется быть осторожным, не оставлять без внимания детей, пожилых и людей с заболеваниями. В экстренных случаях нужно звонить на 112.