Паромная переправа Зеленодольска приостанавливает работу днем из-за аномальной жары

Паромная переправа «Зеленодольск – Нижние Вязовые» приостановила свою работу в самое жаркое время дня. Информацию об этом ИА «Татар-информ» подтвердила специалист отдела по связям с общественностью, СМИ Зеленодольского района Регина Чибрикова.

«По словам специалистов, из-за аномально жаркой погоды топливо перегревается, и эксплуатировать паром небезопасно», – сообщила Регина Чибрикова.

Работу парома уже пристановили сегодня днем. Планируется, что завтра паром будет следовать по маршруту утром до 10 часов. После этого работу парома восстановят ближе к вечеру, когда топливо остынет.