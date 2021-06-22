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Ру Тат
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22 июня 2021  14:51
Павел Климчак

Паромная переправа Зеленодольска приостанавливает работу днем из-за аномальной жары

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Паромная переправа «Зеленодольск – Нижние Вязовые» приостановила свою работу в самое жаркое время дня. Информацию об этом ИА «Татар-информ» подтвердила специалист отдела по связям с общественностью, СМИ Зеленодольского района Регина Чибрикова.

«По словам специалистов, из-за аномально жаркой погоды топливо перегревается, и эксплуатировать паром небезопасно», – сообщила Регина Чибрикова.

Работу парома уже пристановили сегодня днем. Планируется, что завтра паром будет следовать по маршруту утром до 10 часов. После этого работу парома восстановят ближе к вечеру, когда топливо остынет.

#Зеленодольск #паромная переправа
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