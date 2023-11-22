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Паромная переправа Аракчино – Верхний Услон завершит работу в конце ноября
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Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»
Паромная переправа Аракчино – Верхний Услон в Татарстане завершит работу в конце ноября, говорится в сообщении, опубликованном в сообществе «ВКонтакте».
«Паромная переправа работает в штатном режиме. Ориентировочно закрытие сезона запланировано на конец ноября», – отмечается в сообщении.
О точной дате завершения работы будет заявлено дополнительно.
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