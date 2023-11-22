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Руc Тат
Общество 22 ноября 2023 13:20

Паромная переправа Аракчино – Верхний Услон завершит работу в конце ноября

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Паромная переправа Аракчино – Верхний Услон завершит работу в конце ноября
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Паромная переправа Аракчино – Верхний Услон в Татарстане завершит работу в конце ноября, говорится в сообщении, опубликованном в сообществе «ВКонтакте».

«Паромная переправа работает в штатном режиме. Ориентировочно закрытие сезона запланировано на конец ноября», – отмечается в сообщении.

О точной дате завершения работы будет заявлено дополнительно.

#паромная переправа
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