Паромная переправа Аракчино – Верхний Услон завершит работу в конце ноября

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Паромная переправа Аракчино – Верхний Услон в Татарстане завершит работу в конце ноября, говорится в сообщении, опубликованном в сообществе «ВКонтакте».

«Паромная переправа работает в штатном режиме. Ориентировочно закрытие сезона запланировано на конец ноября», – отмечается в сообщении.

О точной дате завершения работы будет заявлено дополнительно.