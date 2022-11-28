Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон в Татарстане завершит работу раньше срока

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане паромная переправа через Волгу Аракчино — Верхний Услон сегодня работает последний день. С 29 ноября она будет закрыта.

Из-за неблагоприятных погодных условий переправа завершит работу на день раньше запланированного ранее срока, сообщила пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.

Напомним, режим работы переправы в конце ноября сократился на один час – на данный момент она еще работает с 6.00 до 20.00 без выходных. Стоимость проезда для автомобилей весом до десяти тонн составляет 300 рублей, для пассажиров без транспорта — 80 рублей.