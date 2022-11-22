Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон в Татарстане будет работать до декабря

Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон в Татарстане будет работать до 30 ноября. Об этом сообщается в сообществе «Переправа Казань — Верхний Услон» в социальной сети «ВКонтакте».

Режим работы переправы сократился на один час. По измененному графику, с шести часов утра до восьми вечера, она работает с 21 ноября без выходных.

Стоимость проезда для автомобилей весом до десяти тонн составляет 300 рублей, для пассажиров без транспорта — 80 рублей.