Паром затонул у острова Бали, порядка 40 человек числятся пропавшими без вести

Паром с 65 пассажирами затонул рядом с островом Бали в Индонезии. В результате четыре человека погибли, порядка 40 считаются пропавшими без вести, сообщает Reuters со ссылкой на спасателей. Отмечается, иностранных граждан на борту не было.

По предварительным данным, судно пошло ко дну примерно через 25 минут после отплытия. Причины ЧП пока неизвестны.

По словам спасателей, поиск пропавших затруднен из-за погодных условий.