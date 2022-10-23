Пародия на Квартальнова: Знарок хамит боссам «Салавата» и ставит «Ак Барсу» игру в регби

Поражение «Ак Барса» от «Салавата Юлаева» наглядно показало, что волевую победу над «Магниткой» было рано считать пробуждением команды Олега Знарка. Она осталась лишь эпизодом в тяжелом кризисе казанской команды. Подробнее — в материале «ТИ-Спорт».

«Ак Барс» владеет инициативой, когда позволяют соперники. «Салават» за один период сделал необходимый задел для победы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему «Ак Барс» проваливает первые периоды? Есть простой ответ

Многие удивляются, почему «Ак Барс», как правило, проваливает начало матча, просыпаясь ближе к третьему периоду. На самом деле, ответ лежит на поверхности. Соперники навязывают свой хоккей и уверенно переигрывают команду Олега Знарка. Но поведя в счете, начинают играть на сохранение, позволяя «Ак Барсу» перехватить инициативу.

Так получилось и накануне в игре против «Салавата Юлаева» (2:3) в Казани. Команда Виктора Козлова доминировала весь первый период и легко ушла в отрыв, забросив дважды. После перерыва игра выровнялась, и казанцы сократили счет. Но «СЮ» тут же вновь добавили и восстановили разрыв в счете.

После перерыва игра выровнялась, и казанцы сократили счет. Но «СЮ» тут же вновь добавили и восстановили разрыв в счете Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Немножко неважно провели первый период, а остальные мы вчистую обыграли. Эмоции были, наверное, психологически уже сказалось, потому что все говорят «Зелёное дерби», - говорил после игры Знарок.

У команд, разгромивших «Ак Барс» в этом сезоне есть ключевое сходство

Статистика его слова отчасти подтверждает, но она не всегда отражает происходящего на льду. При счете 3:2 в пользу «Салавата» уфимцы очень спокойно оборонялись и держали игру под контролем. И еще интересное наблюдение: соперники «Ак Барса», которые не переходили на удержание счета, громили команду Знарка, что называется, без шансов. 2:5 — с «Трактором», 1:4 — с «Металлургом, 2:5 - «Автомобилистом».

Соперники легко добивали «Ак Барс», если не играли на удержание. Отсюда вывод: нынешний «Ак Барс» способен доминировать на льду только в тех случаях, когда соперник осознанно играет вторым номером. Вряд ли в таких условиях Знарку стоит заострять внимание на реализации каких-то моментов или заявлять о «вчистую» выигранных отрезках матчей.

Те соперники «Ак Барса», которые не переходили на удержание счета, громили казанцев: 2:5 — с «Трактором», 1:4 — с «Металлургом, 2:5 - «Автомобилистом». Фото: ak-bars.ru

В прошлой игре «Ак Барс» задавил «Магнитку» убийственной самоотдачей на фоне слухов о возможной отставке Знарка с поста главного тренера. Еще после того матча мы писали, что две игры с такой отдачей сыграть невозможно, что и увидели вчера в первом периоде игры против уфимцев.

Набирали состав для Знарка, а на льду пародия на систему Дмитрия Квартальнова

А кроме желания, прессинга нынешнему «Ак Барсу» и предложить нечего. Олег Знарок, это уже очевидно, совсем отошел от комбинационного хоккея. Но тут важно понимать, если у Дмитрия Квартальнова такая игра была неотъемлемой частью его тренерской системы, то у Знарка — от отчаяния.

У Дмитрия Вячеславовича и состав был заточен под беготню: молодой и силовой. Знарку же подписали мастерюг и от команды ждали совсем другого хоккея. Иначе Квартальнова и не уволили бы. Заставлять Шипачева, Радулова, Галиева (и далее по списку) играть в хоккей Квартальнова, как минимум, странно.

«Ак Барс» собрал звезд для Знарка, а тот ставит слабую пародию на систему Квартальнова Фото: ak-bars.ru

Тот же Станислав Галиев сбежал из Казани в «Динамо» именно от хоккея Квартальнова. Вероятно, форвард удивлен, как и фанаты «барсов», нынешнему стилю «Ак Барса». Да и «физики» возрастному «Ак Барсу» не хватает для энергозатратного «бей-беги». Однако, Знарок все же попробует обмануть природу.

– Сейчас все матчи важные. Обычно готовимся, но мы в последнее время перешли на скоростные тренировки – отрезки бегаем. Немножко не хватало нас физически. После выезда, несмотря на календарь, мы стараемся заниматься этим вопросом, - заявил Знарок накануне.

По словам Знарка непонятно, в какой хоккей играет «Ак Барс»

Остается вопрос, а в чем причина отказа от комбинационного хоккея? На старте сезона казанцы тоже играли неровно, но без серий из шести поражений. Напротив, были красивые победы над ЦСКА (5:1), «Спартаком» (4:1), «Салаватом» (3:0). Команда, хоть и местами, но показывала умный хоккей, а тренер особо не увлекался ротацией в первых двух звеньях. Корреспондент «ТИ-Спорт» накануне задал соответствующий вопрос тренеру.

– В начале сезона команда играла в комбинационный хоккей, и исходы матчей были лучше, чем сейчас. Может, отказаться от простой игры?

– Мы и сейчас играем в комбинационный хоккей – у нас идёт лишний пас, когда нужно бросать. К сожалению, мы сейчас не можем завезти шайбу в пустые ворота. Когда что-то не получается, начинаем играть от печки, - заявил Знарок.

Хоккей «Ак Барса» больше напоминает регби Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Комбинационного хоккея мы вчера не видели. Игра «Ак Барса» в третьем периоде больше напоминала регби, чем хоккей. А по ответам тренера на пресс-конференциях складывается ощущение, что и сам Знарок не определился, как это назвать. Другому журналисту он ответил практически с точностью до наоборот.

– Может быть, нужно упростить игру?

– Мы и так упрощаем, посмотрите, в третьем периоде мы бросали со всех позиций. Просим игроков, чтобы не было лишнего паса, а угрожали воротам сразу. Они будут играть красиво, когда будут забивать трудовые голы, когда пойдёт игра, все раскрепостятся. Станут показывать свою игру, которую мы от них ждём, - сказал тренер.

Знарок теперь хамит руководителю «Салавата Юлаева»

Остается только развести руками и подождать ближайших матчей. Они будут непростыми. Очевидно, что в понедельник «Магнитка» будет мстить за поражение в Казани. А в среду игра против «Салавата» на выезде. Можно было надеяться, что уфимцы будут на «расслабоне» после победы в Казани. Но Знарок в общении с журналистами своим уже классическим хамством смотивировал гендиректора «Салавата Юлаева».

Олег Знарок максимально смотивировал своим хамством гендиректора «Салавата Юлаева» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов написал, что это была обычная игра. Он как бы ответил вам, когда вы, после победы в Уфе, сказали, что для вас это была обычная игра. Есть что ответить?

– Да мне вообще... (все равно). Кто такой Ринат Баширов? Я его знать не знаю. Злее будем? Я и так злой, порву всех, - заявил Знарок.

Наставник «Ак Барса» уже получал нагоняй от руководства клуба за хамское отношение к казанским журналистам. Видимо, Знарок посчитал, что это не касается представителей чужих клубов. Что предпримет «Ак Барс» и стоит ли ждать чудесного преображения команды с данным специалистом? Ответы хотелось бы получить задолго до плей-офф. Два вылета в первом раунде — совсем не то, что нужно Казани.