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Парня с ожогами 90% тела спасли врачи РКБ Татарстана
Врачам Республиканской клинической больницы Татарстана удалось спасти 22-летнего парня из Чувашии с 90% ожогами тела.
В июле молодой человек с другом проклеивали специальным раствором гараж, чтобы в дождь влага не попадала внутрь. При работе использовали газовый баллон с горелкой для нагревания раствора. В какой-то момент шланг оторвался и ребята загорелись.
Парень получил ожоги 90% тела, друг – 50% тела. Оба были доставлены в РКБ.
«Состояние было тяжелое. Если прогнозы по его другу были хорошие, то говорить, что-либо по пациенту с 90% ожогов, мы боялись. Два месяца он провел в реанимации, мы сделали десятки перевязок, 20 операций, три из которых – пересадка кожи. К концу сентября мы уже могли быть уверенными, что его жизни ничего не угрожает», – отмечает ожоговый хирург Динар Давлиев.
Сегодня пациент выписывается домой.
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