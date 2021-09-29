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Ру Тат
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29 сентября 2021  18:22

Парня с ножевым ранением сердца спасли медики РКБ Татарстана

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Специалисты Республиканской клинической больницы Татарстана спасли мужчину с ножевым ранением сердца.  

Как рассказали агентству в пресс-службе клиники, 26-летнего жителя Узбекистана доставили в больницу в три часа утра в состоянии алкогольного опьянения и с разбитой головой. Мужчине тут же начал оказывать помощь дежурящий нейрохирург Ренат Бекбулатов. В это время медсестры приемного отделения заметили, что из-под одежды пациента струится кровь.

Парня раздели и обнаружили колото-резаную рану грудной клетки, вызвали торакального хирурга. После экстренных обследований выяснилось, что у мужчины прорезан правый желудочек сердца, больше ничего не задето.

«Парень потерял около полутора литров крови. Его тут же взяли в операционную, зашили сердце и перелили кровь. Сложность такой травмы в том, что сердце зашивают, не останавливая сердцебиение. Заведующему торакальной хирургии №1 Валерию Матвееву потребовалось около двух часов на операцию. И уже в шестом часу утра молодого мужчину перевели из операционной в реанимацию», – рассказали в пресс-службе РКБ.

Сейчас молодой человек чувствует себя удовлетворительно и идет на поправку.

#ркб #ножевое ранение #спасли мужчину
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