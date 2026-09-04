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Происшествия 4 сентября 2026 13:48

Парня с девушкой отправили в СИЗО за подготовку теракта в Кузбассе

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За подготовку террористического акта в Кемеровской области в СИЗО отправили парня и девушку. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из материалов уголовного дела, молодые люди за деньги осуществили фото- и видеосъемку здания правоохранительного органа. Сведения они передали через мессенджер представителю террористической организации для последующей организации взрыва в здании учреждения.

Фигурантам предъявлено обвинение, они заключены под стражу. Расследование продолжается.

#подготовка теракта #теракты в рф #кемеровская область
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