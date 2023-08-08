«Парни просили чак-чак»: предприниматели Челнов отправят военнослужащим УАЗ и сладости

Челнинские предприниматели готовят к отправке военнослужащим Татарстана, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), автомобиль УАЗ 469. Обещают наполнить его чак-чаком, который любят не только военнослужащие из Татарстана, но и жители других регионов.

Фото Лилии Павловой

Организатор шефской и гуманитарной помощи Руслан Нигматулин, депутат Госсовета от «Партии Роста», отмечает, что деловое сообщество очень активно в вопросе организации гуманитарной помощи бойцам СВО. Одни предприниматели закупают дорогостоящую технику и оборудование, другие – вместе с волонтерами собирают посылки бойцам и жителям новых регионов, третьи – помогают своим транспортом доставить грузы.

Этот УАЗ приобрели представители «Партии Роста», предприниматели Фларид Сафин и Марат Хайбуллов. Сейчас ее готовят в автосервисе ГК «Далини» Руслана Нигматулина. Компания возьмет на себя и транспортировку техники.

Фото Лилии Павловой

«Раньше машина использовалась на охоте и рыбалке, а теперь будет служить Родине. Машина практически в идеальном техническом состоянии. Приобрели, чтобы ребятам было легче и проще, чтобы они быстрее вернулись, в конце концов», – говорит Фларид Сафин, гендиректор ООО «Актив-НЧ».

«В ближайшее время планируем отправить фуру с гуманитарной помощью, которую собрали волонтерская группа „Своих не бросаем 16“ и предприниматели города. В том числе автомобили, один из них — УАЗ. Мы были в Донецке в апреле. Увидели, что потребности меняются. Первоначально были нужны малотоннажные автомобили — УАЗ „буханка“, Газель, чтобы перевозить оборудование, материалы и раненых. Сейчас больше запрос на легковые автомобили, они более маневренные, быстрые, привлекают меньше внимания», — рассказывает предприниматель.

Сейчас, по словам активиста, идет ремонт ходовой части машины, шин, коробки передач. Новый аккумулятор предоставил елабужский завод ЕлАЗ.

«В условиях СВО возможностей для ремонта нет. И чем лучше мы подготовим технику, тем дольше она прослужит и поможет. Дополнительно укомплектовываем запчастями, маслом, жидкостями, которые можно поменять самостоятельно. Парни также просили чак-чак. Мы с предпринимателями решили, что багажник наполним сладостями и оставим каждому полку, куда будет передаваться помощь», – говорит Руслан Нигматулин.

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