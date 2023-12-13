«Парни передают привет»: глава Алексеевского района доставил груз бойцам спецоперации

Делегация Алексеевского района направилась в зону СВО, чтобы лично встретиться с военнослужащими-земляками, передать им обмундирование, технику и именные посылки от близких. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Сергей Демидов, который сопровождал груз.

Отметим, что это не первая поездка в зону СВО.

«Встретился с нашими ребятами-военнослужащими. Доставили в зону СВО очередной гуманитарный груз: бинокли ночного видения, дальномеры, бензопилы, генераторы, продовольствие. Передали и личные посылки от родных из дома. Парни передают всем привет и благодарность за сбор и доставку гуманитарной помощи!» — написал он.

Из спецтехники военнослужащие получили автомобиль «Нива» и тепловизоры.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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