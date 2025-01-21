Парламенты Татарстана и Тверской области подписали соглашение о сотрудничестве

Государственный Совет Татарстана и Законодательное собрание Тверской области подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители парламентов Фарид Мухаметшин и Сергей Голубев соответственно. Церемония состоялась в Казани.

«Важно поддерживать связи с регионами, особенно в это непростое время. Через такие соглашения мы укрепляем нашу страну», - сказал Председатель Госсовета РТ.

Мухаметшин отметил, что экономики Татарстана и Тверской области успешно развиваются, в их структуре много общего.

«Наш товарооборот растет с каждым годом. Татарстан и Тверская область - промышленные регионы. Мы будем обмениваться опытом, поддерживать друг друга на федеральном уровне, в том числе по законодательным инициативам. Будем стараться вместе решать текущие задачи. Тверская область нам интересна», – заявил он.

Глава татарстанского парламента напомнил, что ранее было подписано межправительственное соглашение между двумя регионами. «Сегодня подкрепляем его межпарламентским соглашением. Это историческое событие. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с коллегами одного из старейших регионов нашей многонациональной страны. Думаю, это обогатит нас новыми формами, методами работы», - заметил он.

По мнению Мухаметшина, Татарстану и Тверской области необходимо перенять лучшие практики из парламентской деятельности друг дурга, дальше развивать сотрудничество. «Будут укрепляться связи не только экономические, но и социальные, культурные, духовные», – констатировал он.

Голубев добавил, что подписанное соглашение послужит развитию взаимоотношений между парламентами. «Больше внимания будет к опыту законотворческой деятельности, организации работы парламентов. И это соглашение даст внешний толчок развитию экономического сотрудничества регионов. Взаимоотношения между парламентами - это взаимоотношения между регионами», – уточнил он.

Председатель Заксобрания Тверской области отметил, что налажено взаимодействие между всеми структурами двух регионов.

«Нас многое интересует в опыте Татарстана. Мы хотим развиваться и для этого надо учитывать опыт республики. Руководители наших регионов взаимодействуют между собой», - заключил он.

Делегация Законодательного собрания Тверской области прибыла в Казань 19 января. Парламентарии изучают лучшие законодательные практики, знакомятся с экономическим, инвестиционным и культурно-рекреационным потенциалом Татарстана.