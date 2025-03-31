Госсовет Татарстана расширит сотрудничество с Минским областным советом

Члены объединения женщин-депутатов Госсовета «Мәрхәмәт – Милосердие» с рабочим визитом прибыли в Минск. В составе делегации – секретарь республиканского парламента Лилия Маврина, руководитель объединения Алсу Набиева, депутаты Госсовета Ольга Воронова, Светлана Захарова, Ирина Терентьева, Елена Кузьмичева, Алсу Надршина, Рузиля Тимергалеева, Рима Мухамедшина и Роза Гайнутдинова.

Как сообщила пресс-служба Госсовета РТ, основная цель поездки – обменяться опытом, лучшими региональными и муниципальными законодательными практиками в сфере реализации социальной политики и патриотического воспитания граждан. Помимо этого, парламентарии намерены обсудить вопросы расширения межпарламентских связей и практической реализации подписанного ранее Соглашения о сотрудничестве.

Напомним, Соглашение о сотрудничестве между Госсоветом РТ и Минским областным советом депутатов было подписано 1 июля 2022 года в городе Гродно в ходе пленарного заседания IX форума регионов Белоруссии и России. Подписали этот документ руководители двух законодательных органов госвласти Фарид Мухаметшин и Наталья Якубицкая. Соглашение, заключенное при поддержке Совфеда ФС РФ и Совета Республики Национального собрания РБ, направлено на укрепление межпарламентского сотрудничества между сторонами.

Законодательное собрание Минской области стало одиннадцатым зарубежным парламентом, с которым Госсовет республики подписал соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны обмениваются опытом парламентской деятельности, способствуют установлению взаимных деловых контактов. В качестве приоритетных в соглашении обозначены следующие направления сотрудничества: социальная защита населения, научно-техническое развитие, расширение культурных связей и контактов между общественными объединениями граждан, охрана окружающей среды и др.

Сегодня женщины-депутаты Госсовета посетили Государственный мемориальный комплекс «Хатынь», возведенный в память о 3 млн белорусах, погибших во время Великой Отечественной войны. Это одно из наиболее почитаемых мест в Беларуси, символ трагедии белорусского народа и ужасов нацизма.

До рокового дня 1943 года Хатынь была обычной мирной белорусской деревней, насчитывающей 26 дворов. Утром 22 марта немецкие захватчики согнали в амбар стариков, женщин, детей, заперли и подожгли. В огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей. История Хатыни не уникальна. Во время Второй мировой войны были сожжены заживо жители свыше 288 белорусских деревень.

Два года назад в мемориальном комплексе «Хатынь» к 80-летию трагедии провели масштабную реконструкцию.

Завтра татарстанские парламентарии планируют посетить территориальный центр социального обслуживания населения Минского района и посмотреть, как оказывают соцуслуги семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в ходе визита представители объединения «Мәрхәмәт – Милосердие» обсудят подготовку к XII Форуму регионов России и Белоруссии «Молодёжь Белоруссии и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства», который состоится 25–27 июня этого года в Нижегородской области.