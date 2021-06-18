Парламенты Татарстана и Иркутской области впервые подписали соглашение о сотрудничестве

Государственный Совет Татарстана и Законодательное собрание Иркутской области впервые подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом сегодня в Казани поставили глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин и Председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников.

Подписанное соглашение направлено на развитие межпарламентских связей, обмен опытом парламентской деятельности, взаимных деловых контактов.

«Цель соглашения — сблизить наши действия, объединить усилия на федеральном уровне, чтобы наши законы отвечали требованиям субъектов Федерации. Подписанное соглашение открывает новые возможности для встреч и контактов. Оно будет работать на укрепление нашей великой России, ее субъектов», — сказал Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул, что межпарламентское соглашение между Заксобранием Иркутской области и Госсоветом Татарстана подразумевает сотрудничество в различных областях. «С одной стороны, мы делимся наработанной практикой, с другой — мы будем поддерживать усилия по межпарламентскому взаимодействию. Мы будем очень тесно сотрудничать», — отметил глава татарстанского парламента.

Председатель Госсовета упомянул, что 2017 году было подписано соглашение между Правительствами Татарстана и Иркутской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

Александр Ведерников добавил, что сегодня для парламента Иркутской области — знаковый день. «Мы подписали соглашение с одним из лучших региональных парламентов, у которого богатый опыт развития республики. Безусловно, Татарстан — лидер регионального развития. Мы хотели бы научиться лучшей практике работы парламента, депутатов, органов исполнительной власти и стать одной сплоченной командой, чтобы делать жизнь населения краше. Татарстан — флагман в этом направлении, и нам есть чему учиться. И мы будем партнерами в этом взаимодействии», — заявил он.

По соглашению стороны будут обмениваться планами законотворческой деятельности, участвовать в парламентских слушаниях, научно-практических конференциях, семинарах по вопросам законотворчества. Кроме того, планируется развивать контакты между депутатами, депутатскими объединениями, комитетами и комиссиями. При необходимости будут созданы совместные рабочие группы по разработке федеральных законопроектов, вносимых в Госдуму.