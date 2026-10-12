Парламентскому центру Госсовета Татарстана исполнилось 20 лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня исполняется 20 лет со дня открытия нового парламентского центра Государственного Совета Татарстана. В 2006 году переезд в новое здание стал не просто сменой помещений, а частью масштабного обновления республики, которая развивала современные технологии, цифровизацию и открытость власти. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

С открытием парламентского центра в работе Госсовета появились новые возможности. В здании обновили систему регистрации депутатов, внедрили электронное голосование и установили современный телевизионный комплекс. Залы заседаний оснастили оборудованием для синхронного перевода, а также теле-, радио- и интернет-трансляций.

Кроме того, в центре разместили библиотеку, музей, зал для приема официальных делегаций и несколько помещений для работы представителей СМИ.

Парламентский центр регулярно принимает иностранные делегации, студентов и школьников. Для учащихся проводят экскурсии, во время которых они знакомятся с работой парламента и основами законотворчества.

Торжественная церемония открытия состоялась 12 октября 2006 года перед началом 26-го заседания Государственного Совета третьего созыва.

Символическую ленту у входа в холл зала заседаний перерезали первый Президент Татарстана, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, Почетный Председатель Государственного Совета (в 2006 году – Председатель Госсовета) Фарид Мухаметшин и Раис Республики Татарстан (в 2006 году – Премьер-министр Татарстана) Рустам Минниханов.

Мухаметшин назвал открытие центра историческим событием. Он напомнил, что прежний зал заседаний достался действовавшему тогда парламенту еще с советских времен.

«Возможно, у многих есть определенная ностальгия по старому залу, в котором принимались судьбоносные для республики решения – Декларация о государственном суверенитете, Конституция Татарстана, шли дебаты о будущем нашей республики. Думаю, такая же ответственная преемственность депутатского корпуса сохранится и в этих помещениях», – сказал он.

По словам Мухаметшина, ответственная преемственность депутатского корпуса должна была сохраниться и в новом здании.

Шаймиев также отметил особое значение открытия парламентского центра, подчеркнув, что оно пришлось на период активных политических реформ, которые проходили в стране и республике в предыдущие десятилетия.

За два десятилетия парламентский центр стал одной из площадок политической жизни Татарстана. Здесь проходят заседания Госсовета, принимают решения, определяющие развитие республики, и организуют встречи с представителями общественности.

Видео: пресс-служба Госсовета РТ