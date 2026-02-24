news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 февраля 2026 15:47

Парламентский урок о воинской и трудовой доблести прошел в Арском педколледже

Читайте нас в
Телеграм
Парламентский урок о воинской и трудовой доблести прошел в Арском педколледже
Фото: пресс-служба Министерства образования РТ

Тематический парламентский урок «Трудом и ратным подвигом Отечество мы славим!» прошел в Арском педагогическом колледже имени Г. Тукая. Его приурочили к Году воинской и трудовой доблести, объявленному в Республике Татарстан, сообщает пресс-служба Министерства образования республики.

Гостями и ведущими встречи стали представители районной власти и общественности: помощник руководителя исполнительного комитета Арского района, полковник А.Р. Багавиев, председатель общественного совета района Н.Р. Мифтахутдинова, выпускник колледжа Р.Ш. Садиков, который на протяжении многих лет возглавлял Апазовское сельское поселение, а также ветеран специальной военной операции и выпускник учебного заведения Р.Р. Гиниятуллин.

Студенты смогли напрямую пообщаться с людьми, за плечами которых – большой профессиональный и жизненный опыт. Урок посвятили вопросам гражданской ответственности, служения обществу и роли личного выбора.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».
#парламентский урок #Арск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский имам рассказал, кому нельзя давать фитр-садака

Казанский имам рассказал, кому нельзя давать фитр-садака

24 февраля 2026
Алмас Хусаинов: «Народные песни нельзя изменять. Они словно ДНК, код нашей нации»

Алмас Хусаинов: «Народные песни нельзя изменять. Они словно ДНК, код нашей нации»

23 февраля 2026