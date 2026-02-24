Парламентский урок о воинской и трудовой доблести прошел в Арском педколледже

Фото: пресс-служба Министерства образования РТ

Тематический парламентский урок «Трудом и ратным подвигом Отечество мы славим!» прошел в Арском педагогическом колледже имени Г. Тукая. Его приурочили к Году воинской и трудовой доблести, объявленному в Республике Татарстан, сообщает пресс-служба Министерства образования республики.

Гостями и ведущими встречи стали представители районной власти и общественности: помощник руководителя исполнительного комитета Арского района, полковник А.Р. Багавиев, председатель общественного совета района Н.Р. Мифтахутдинова, выпускник колледжа Р.Ш. Садиков, который на протяжении многих лет возглавлял Апазовское сельское поселение, а также ветеран специальной военной операции и выпускник учебного заведения Р.Р. Гиниятуллин.

Студенты смогли напрямую пообщаться с людьми, за плечами которых – большой профессиональный и жизненный опыт. Урок посвятили вопросам гражданской ответственности, служения обществу и роли личного выбора.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».