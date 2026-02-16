Парламентские уроки проходят в школах и колледжах Татарстана

В школах и колледжах Татарстана с 16 по 28 февраля проходят Парламентские уроки «Трудом и ратным подвигом Отечество мы славим!» («Фидакарь хезмәт һәм хәрби батырлык белән Ватанны данлыйбыз!»), приуроченные к Году воинской и трудовой доблести в Татарстане. Об этом сообщает Государственный Совет Республики Татарстан.

Педагоги республиканских школ, комментируя старт проекта, отметили его значимость для правового просвещения и патриотического воспитания молодежи. По их мнению, Парламентские уроки способствуют формированию активной гражданской позиции у школьников и студентов.

Советник директора казанской школы №172 для детей с ограниченными возможностями здоровья Эвелина Сизая подчеркнула, что такие занятия должны проводиться в каждом учебном заведении, поскольку они расширяют кругозор учащихся, помогают им формулировать и отстаивать собственную точку зрения.

Учитель казанской школы №91, руководитель городского методического объединения учителей истории и обществознания Татьяна Бурганова считает необходимым знакомить детей с работой депутатов и принимаемыми законами. Она отметила, что проводит уроки совместно с депутатами Казанской городской Думы в формате деловых игр и открытых бесед, где учащиеся могут задать вопросы юристам и политикам.

Начальник отдела образования Рыбно-Слободского района Ильсур Садиков подчеркнул, что Парламентский урок представляет собой комплекс мероприятий, включая встречи с депутатами. Их цель — показать роль Государственного Совета и его влияние на повседневную жизнь граждан.

Советник директора Новосалмановской школы Алькеевского района Сирень Мухамметкаримова рассказала, что школьники проявляют большой интерес к занятиям, узнавая о полномочиях и деятельности депутатов. Уроки проводятся для всех классов с 5-го по 11-й.

Учитель истории из Азнакаевского района Ильдус Майлунов отметил необходимость таких занятий в многонациональной стране для воспитания гражданской сознательности. По его словам, участие депутатов позволяет школьникам активно взаимодействовать с ними и лучше понимать роль выборов в политической жизни.

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, выступая перед педагогами, подчеркнул, что проект создает условия для формирования молодых граждан и патриотов. Он призвал через патриотическое и трудовое воспитание, парламентские уроки и взаимодействие с молодежными организациями задавать созидательный тон в работе с подрастающим поколением. Эта задача, по его мнению, лежит не только на министерстве, но и на родителях, педагогах и органах власти.

Парламентский урок — совместный проект Государственного Совета, Министерства образования и науки РТ и Института развития образования, реализуемый с 2009 года. В этом году он проходит в 18-й раз.

В рамках проекта со 2 февраля по 31 марта 2026 года проводятся конкурсы творческих работ учащихся (рисунков, сочинений, эссе, видеороликов, проектов) и методических разработок педагогов. Итоги подведут в апреле, в преддверии Дня российского парламентаризма. Церемония награждения традиционно состоится в здании парламента.