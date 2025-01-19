Парламентская делегация Тверской области прибыла в Казань

Сегодня в Казань с рабочим визитом прибыла делегация Законодательного Собрания Тверской области во главе с председателем Заксобрания Сергеем Голубевым. В международном аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая парламентариев встретили зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, секретарь республиканского парламента Лилия Маврина и председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, в составе парламентской делегации законодательного Собрания Тверской области – зампредседателя Заксобрания, председатель комитета по госустройству и местному самоуправлению Александр Клиновский, председатель комитета по бюджету и налогам Константин Буевич, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Александр Кушнарев, руководитель аппарата Виталий Тихолаз и другие официальные лица.

В ходе визита парламентарии Тверской области намерены изучить лучшие законодательные практики, ознакомиться с экономическим, инвестиционным и культурно-рекреационным потенциалом Татарстана. Основная цель поездки — подписание Соглашения о сотрудничестве между Госсоветом РТ и Законодательным Собранием Тверской области, призванного укрепить и расширить взаимодействия региональных парламентов.

В программе визита – посещение АИР и Иннополиса, изучение реализуемых в республике соцпроектов, знакомство с Болгарским историко-архитектурным музеем-заповедником. Парламентарии Тверской области также посетят КФУ и Казанский Кремль.

фото: пресс-служба Госсовета РТ