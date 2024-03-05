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Парламентариям Казахстана рассказали об инвестиционном потенциале Татарстана
Законодатели Казахстана посетили ИТ-парк им. Башира Рамеева, а также «Школу 21», где ознакомились с инвестиционным и промышленным потенциалом РТ в области информационных технологий, сообщает пресс-служба Госсовета РТ. Во встречах принял участие Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. А про ключевые стартапы и проекты в сфере ИТ рассказал министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.
Напомним, что «Школа 21» предоставляет возможность любому желающему в возрасте от 18 лет, успешно прошедшему отборочные этапы, бесплатно получить востребованную профессию в сфере ИТ. Обучение проходит в кампусах школы, которые уже открыты в семи городах – Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде, Якутске и Ярославле. В них учатся более 4,9 тыс. человек, а свыше 2,6 тыс. студентов уже прошли или проходят стажировки, а также трудятся в крупнейших ИТ-компаниях.
Также парламентарии побывали на производственных площадках инновационного индустриального парка «Технополис Химград». Там они пообщались с резидентами и обсудили опыт Татарстана по проведению инновационной промышленной политики. Также гостям показали проекты в сфере разработки конструкций для остеосинтеза на основе титановых сплавов и производства автономных беспилотных платформ для сельскохозяйственных нужд.
Технополис «Химград» – первый сертифицированный химический индустриальный парк в России общей площадью 131 га. Резидентами «Химграда» уже стали 370 компаний малого и среднего бизнеса, занятых в области малотоннажной химии, переработки полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских технологий. Общая численность сотрудников на предприятиях технополиса составляет более 10,4 тыс. человек. Объем производства товарной продукции резидентов в прошлом году составил 76,8 млрд рублей.
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