Парламентарии Тверской области посетили Штаб общественной поддержки «Единой России»

Сегодня депутаты Законодательного Собрания Тверской области посетили Штаб общественной поддержки «Единой России» в Татарстане, где ознакомились с работой Региональной общественной приемной, с реализуемыми в республике социальными проектами, а также осмотрели выставку «Отец Героя». Гостей сопровождал зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, в Региональной общественной приемной члены парламентской делегации Тверской области поинтересовались результатами реализации партийных программ и проектов, организацией работы с гражданами, взаимодействием парторганизации с некоммерческими и коммерческими общественными организациями.

В эти дни в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Татарстане работает выставка «Отец Героя». Напомним, что проект «Отец Героя» посвящен мужчинам, чьи сыновья геройски погибли в ходе специальной военной операции. Юрий Камалтынов отметил важное значение данного проекта для патриотического воспитания молодежи. По словам зампредседателя Госсовета, на выставке представлены 45 портретов из 30 районов Татарстана.

«После Казани экспозиция портретов отцов Героев будет представлена в районах республики, - уточнил Юрий Камалтынов. - С выставкой смогут ознакомиться муниципальные депутаты, хозяйственный и общественный актив муниципалитетов в дни проведения сессий городских и районных советов».

Выставка организована Татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия», филиалом Госфонда «Защитники Отечества» по РТ, отделениями федеральных общественных организаций «Союз отцов» и «Союз офицерских жен и семей военнослужащих» по Татарстану.