Парламентарии Татарстана, Ирана и Турции отметили важность сотрудничества государств

Парламентарии Татарстана, Ирана и Турции заявили о важности продолжения и расширения сотрудничества между государствами. Помимо развития гуманитарных и культурных связей, у бизнеса есть потребность в дальнейшем развитии торгово-экономического взаимодействия с Татарстаном. Об этом было сказано на встрече заместителя Председателя Государственного Совета РТ Юрия Камалтынова с членами парламентских делегаций Ирана и Турции.

Как сообщили в пресс-службе Госсовета РТ, парламентарии прибыли в Казань для участия в работе KazanSummit и Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». «Депутаты обсудили вопросы развития межпарламентских связей в рамках российско-иранского, российско-турецкого и российско-алжирского сотрудничества, расширения форм взаимодействия», — отметили в пресс-службе.

Приветствуя коллег из Ирана и Турции, Юрий Камалтынов подчеркнул, что традиция проведения KazanSummit имеет большую историю. По его мнению, важно то, что каждая встреча на этом форуме «не является просто представительской, а переходит в конструктивный диалог между государствами и регионами».

О возможностях расширения налаженных контактов речь зашла и на встрече с парламентской делегацией Алжира, которая состоялась позже в Госсовете Татарстана.

Кроме того, члены парламентских делегаций сегодня посетили казанский ИТ-парк, а также ознакомились с опытом республики по цифровизации государственного управления, внедрению новых инфокоммуникационных технологий и реализации IТ-проектов.