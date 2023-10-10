Парламентарии Татарстана и Алтая подпишут соглашение о сотрудничестве

В Горно-Алтайск прибыла парламентская делегация Татарстана во главе с Председателем Госсовета Фаридом Мухаметшиным. В аэропорту депутатов встретил руководитель Госсобрания Алтая Артур Кохоев.

«Состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Татарстан и Государственным Собранием — Эл Курултай Республики Алтай», — рассказали в парламенте республики.

В татарстанскую делегацию вошли председатель Комиссии по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках Римма Ратникова, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин.

Также парламентарии республики планируют встретиться с представителями местной татарской диаспоры.