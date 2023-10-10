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Парламентарии Татарстана и Алтая подпишут соглашение о сотрудничестве
В Горно-Алтайск прибыла парламентская делегация Татарстана во главе с Председателем Госсовета Фаридом Мухаметшиным. В аэропорту депутатов встретил руководитель Госсобрания Алтая Артур Кохоев.
«Состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Татарстан и Государственным Собранием — Эл Курултай Республики Алтай», — рассказали в парламенте республики.
В татарстанскую делегацию вошли председатель Комиссии по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках Римма Ратникова, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин.
Также парламентарии республики планируют встретиться с представителями местной татарской диаспоры.
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