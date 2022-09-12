Парламентарии Татарстана доставили гуманитарный груз на Донбасс

Татарстанские парламентарии и волонтеры посетили Луганскую народную республику с гуманитарной миссией. Они доставили груз гуманитарной помощи с продуктами питания, емкостями для воды, медикаментами, стеклопакетами, свечами. Также татарстанцы передали учащимся Луганска школьные и канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь и теплые вещи.

В делегацию вошли депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова, депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев, руководитель исполкома татарстанского отделения «Единой России» Марат Самигуллин и волонтеры «Молодой гвардии», сообщает пресс-служба парламента республики.

В ходе рабочей поездки депутаты ознакомились с работой Народного Совета ЛНР. Во время встречи с депутатами Луганского парламента, Ларионова поделилась некоторыми предложениями по совместной работе с учителями, оказанию методической и практической помощи специалистам гуманитарного профиля и предложила совместные проекты по сохранению культурного наследия. А заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев пригласил коллег посетить древний Болгар.

За помощь делегацию Татарстана от имени жителей региона поблагодарил зампредеседателя Совета ЛНР Олег Коваль. А депутат Народного Совета ЛНР Зинаида Наден рассказала о недавнем визите в Татарстан, где она встречалась со своими земляками, временно проживающими в нашей республике. Она попросила передать слова материнской признательности за заботу о детях татарстанскому штабу «Единой России».

Делегация татарстанских единороссов побывала также в мобильной поликлинике Татарстана, которая работает в ЛНР уже десять дней. В передвижном комплексе созданы уникальные возможности для обследования и консультативной помощи. Особенно востребовано обследование на аппарате УЗИ, офтальмологическая и хирургическая помощь. Есть случаи проведения отдельных операций. Прием ведут 14 высококлассных специалистов из лучших медицинских учреждений Татарстана – Республиканской клинической и седьмой городской больниц.

Депутаты отметили, что намерены продолжить взаимодействие в целях оказания помощи жителям ЛНР.

Напомним, в августе стало известно, что татарстанский чиновник стал главой минпромторга ЛНР – им стал замминистра промышленности и торговли Татарстана Тимур Саматов.