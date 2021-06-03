Парламентарии РТ одобрили инициативу, расширяющую список деструктивной информации в Сети

Татарстанские парламентарии поддержали проект закона для внесения в Государственную Думу, расширяющий перечень деструктивной информации на просторах интернета. Также документ позволяет блокировать в досудебном порядке сайты, которые распространяют подобную информацию. Решение было принято на заседании Комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Руководитель комитета Айрат Зарипов напомнил, что в настоящее время в социальных сетях и других интернет-ресурсах зачастую размещают инструкции по сборке оружия, взрывных устройств и других приспособлений, которые могут использоваться в том числе для убийства людей.

«Распространение в Сети такой информации нужно полностью прекратить. Подобные меры позволят избежать пагубного воздействия на психику и морально-этические установки не сформировавшейся личности, прежде всего несовершеннолетних», — подчеркнул Зарипов.

Его дополнил член комитета Ильшат Аминов, который отметил потенциальную угрозу от различных инструкций по сборке огнестрельного оружия, свободно размещаемых на интернет-площадках.

«Это очень своевременный законопроект, упомянутая информация в интернете сегодня доступна практически любому пользователю. Там размещают инструкции по сборке взрывных устройств из подручных средств, созданию огнестрела. И последние события в Казани показали, что, к сожалению, определенная молодежная аудитория героизирует подобных людей. Нужен механизм, который прекратить эту вакханалию», — обратился к участникам заседания Аминов.

По итогам обсуждения члены профильного комитета Госсовета РТ поддержали данный законопроект.