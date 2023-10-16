Парламентарии России и Беларуси встретились с белорусскими активистами Казани

Фото: gossov.tatarstan.ru

Сегодня в Доме дружбы народов Татарстана представители Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по энергетике и транспорту во главе с ее председателем Алексеем Кушнаренко встретились с активистами общественной организации белорусов Казани «Спадчына». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Участие во встрече также приняли председатель Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин и заместитель председателя Комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Ринат Гайзатуллин.

Парламентарии двух государств изучают опыт Татарстана по реализации государственной политики в сфере энергетики и транспорта. Завтра в Госсовете состоится заседание соответствующей комиссии Парламентского собрания. Там обсудят вопросы субсидирования пассажирских авиационных перевозок между регионами Беларуси и России.

Кроме того, будут рассмотрены предложения министерств транспорта и министерств энергетики двух стран для включения в проект «Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы» по регулированию транспортного и энергетического рынков.

В повестку заседания также включено обсуждение вопросов межрегионального сотрудничества, состояния и перспектив взаимодействия Республики Татарстан с областями Республики Беларусь.

Рабочий визит парламентариев начался с посещения Дома дружбы народов Татарстана. Они пообщались с активистами национальной автономии белорусов «Спадчына» («Наследие»). В республике проживают более 4,5 тыс. белорусов, из них около 2 тыс. — в Казани.

Директор Дома дружбы народов Тимур Кадыров рассказал об опыте работы Ассамблеи народов РТ по сохранению, изучению и развитию культуры и традиций проживающих в регионе народов. Об активной деятельности белорусской диаспоры сообщил председатель местной общественной организации белорусов в Казани «Спадчына» Сергей Маруденко.

Алексей Кушнаренко поблагодарил руководство Дома дружбы народов за теплый прием, а также за поддержку активистов белорусской диаспоры в республике. «Очень рады, что в Татарстане есть такой уголок Беларуси, в котором наш народ может сохранить свою идентичность», — заметил он.