Парламентарии обсудят ужесточение оборота оружия на ближайшей сессии Госсовета РТ

Татарстанские народные избранники обсудят вопросы оборота оружия на следующем заседания республиканского парламента. Обсуждение связано с недавним трагическим случаем стрельбы в казанской школе. Такую информацию на брифинге с журналистами озвучила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«На ближайшей сессии Госсовета будут внесены законодательные инициативы в сфере продажи оружия и его доступности. Это касается, в том числе, и медицинского освидетельствования», – отметила Галимова.

Она также добавила, что в проработке парламентариев находятся инициативы, связанные с доступом детей к жестоким компьютерным играм.

«Речь идет о сегменте тех компьютерных игр, которые подразумевают использование виртуального оружия и убийств», – пояснила Лилия Галимова.