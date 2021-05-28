Татарстанские народные избранники обсудят вопросы оборота оружия на следующем заседания республиканского парламента. Обсуждение связано с недавним трагическим случаем стрельбы в казанской школе. Такую информацию на брифинге с журналистами озвучила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
«На ближайшей сессии Госсовета будут внесены законодательные инициативы в сфере продажи оружия и его доступности. Это касается, в том числе, и медицинского освидетельствования», – отметила Галимова.
Она также добавила, что в проработке парламентариев находятся инициативы, связанные с доступом детей к жестоким компьютерным играм.
«Речь идет о сегменте тех компьютерных игр, которые подразумевают использование виртуального оружия и убийств», – пояснила Лилия Галимова.
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Парламентарии обсудят ужесточение оборота оружия на ближайшей сессии Госсовета РТ
Татарстанские народные избранники обсудят вопросы оборота оружия на следующем заседания республиканского парламента. Обсуждение связано с недавним трагическим случаем стрельбы в казанской школе. Такую информацию на брифинге с журналистами озвучила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
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