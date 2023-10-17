Парламентарии Беларуси заявили о готовности помочь в возобновлении поездов Казань – Минск

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Парламентарии Беларуси готовы способствовать возобновлению железнодорожного сообщения между Казанью и Минском. Об этом заявил председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по энергетике и транспорту, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Алексей Кушнаренко.

«Раньше было прямое железнодорожное сообщение между Казанью и Минском. В 2020 году это сообщение было прервано, здесь оказала влияние и пандемия. Поэтому, если есть такая необходимость, мы готовы ставить этот вопрос с участием профильных министерств двух стран», – сказал Кушнаренко на встрече с депутатами парламента Татарстана.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заметил, что это интересное предложение, которое необходимо обсудить, в том числе с представителями федерального центра.

«Связь нужна. Это же не только пассажирские перевозки. Если есть железная дорога, то появляются возможности товарооборота, грузопотока», – подчеркнул он.