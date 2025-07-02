Парламент усиливает правовой контроль за деятельностью иноагентов

Законодательная инициатива, предусматривающая ужесточение ответственности для лиц, признанных иностранными агентами, будет рассмотрена в Госдуме в первоочередном порядке. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

Володин заявил, что Россия сталкивается с попытками внешнего вмешательства и закон должен эффективнее защищать государственные интересы. «Необходимо укрепить правовые механизмы, чтобы пресечь дело тех, кто действует в интересах недружественных стран под маской иноагентов. Их цель – расшатать ситуацию внутри страны, и мы обязаны этому противостоять», – отметил он.

Законопроект, подготовленный группой депутатов, уже передан в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Документ предлагает внести поправки в статью 330.1 УК РФ, которая касается уклонения от исполнения обязанностей, установленных законодательством об иноагентах.

Согласно озвученным данным, порядка 40% зарегистрированных иностранных агентов не соблюдают требования – отказываются маркировать материалы и игнорируют обязательную отчетность. Володин подчеркнул, что административные меры не достигают нужного эффекта: «Штрафами тут не обойтись. Те, кто осознанно работает против нашей страны, должны нести более жесткую ответственность».

Новая редакция закона предлагает привлекать иноагентов к уголовной ответственности уже после первого административного нарушения в течение года. Сейчас уголовное наказание наступает только после повторного привлечения к административной ответственности.