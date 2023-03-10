Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Парламент Грузии отклонил законопроект об иноагентах во время второго чтения
Депутаты парламента Грузии во втором чтении отклонили проект закона об агентах иностранного влияния. Об этом передает ТАСС.
«Один за, 35 против. Решение не принято», – заявил по итогам голосования спикер парламента Шалва Папуашвили.
На заседании бюро законодательного органа Шалва Папуашвили сообщил, что инициаторы американской версии закона обратились в парламент с просьбой отозвать проект, который не дошел до пленарных слушаний. Просьба была удовлетворена.
Отмечается, участники митинга, который проходил параллельно с заседанием, аплодисментами поприветствовали решение депутатов «провалить» законопроект, вызвавший массовые протесты.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»