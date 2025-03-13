Парламент Франции принял резолюцию об увеличении помощи Киеву за счет активов РФ

Национальное собрание Франции накануне вечером одобрило резолюцию об изъятии российских активов для увеличения помощи Украине, сообщает РИА Новости.

Документ поддержали 288 депутатов, а против проголосовали 54. При этом в конце февраля Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что конфисковать российские активы невозможно, так как это противоречит международному праву. Затем он поручил Минфину изучить возможные последствия конфискации.

РИА Новости также сообщает, что лидер фракции «Национального объединения» в парламенте Франции Марин Ле Пен в свою очередь заявила о безответственности тех, кто призывает к изъятию замороженных российских активов на Западе. Свое заявление она обосновала тем, что если пойти на это, то во Франции больше не будет ни одного инвестора и последствия коснутся порядка 12 млрд активов ЕС в РФ.

После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 млрд евро. Более 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы страны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.