Парламент Чечни внес поправки в Конституцию и утвердил новое название главы региона

В Конституцию Чечни внесли поправки, которые накануне единогласно поддержали члены Парламента республики в ходе 40-го заседания. В числе прочего документ уточняет должность главы региона на чеченском языке – «Мехк-Да», сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

«Цель данного изменения – установить единообразие в употреблении наименования должности Главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в ЧР», – написал Даудов в своем телеграм-канале.

Также Основной закон республики устанавливает, что глава Чечни является гарантом Конституции ЧР, прав и свобод человека и гражданина, а также наделяется полномочиями по принятию мер по обеспечению законности, безопасности и территориальной целостности ЧР, поддержанию гражданского мира и согласия в ЧР в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Даудов, объясняя планы по переименованию главы республики, сообщал, что «Мехк-Да» является исторически устоявшимся среди населения Чечни понятием и в переводе на русский язык означает «высшее должностное лицо республики». По его словам, эта фраза наиболее точно передает значение главы как ответственного за свой народ руководителя.