Парламент Армении во второй раз не избрал Премьер-министром Пашиняна и был распущен

Парламент Армении в понедельник на специальном заседании во второй раз не избрал на пост Премьер-министра республики и.о. главы кабмина Никола Пашиняна и был распущен силой закона, сообщает ТАСС.

«За проголосовал один депутат, один высказался против, 76 воздержались. Решение не принято. Это означает, что, согласно конституции Армении, парламент страны силой закона распускается, затем будут назначены новые выборы», — заявил председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов на 20 июня.