Парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута МУС

Парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. За его принятие отдали голоса 60 депутатов, а 20 высказались против. Об этом сообщает ТАСС.

Против выступили фракции «Армения» и «Честь имею». Они бойкотировали обсуждение документа, а затем, вернувшись в зал заседаний, проголосовали против. По их мнению, ратификация Римского статута противоречит интересам страны, ставя под удар отношения с Россией, и преследует геополитические цели.

Еще в марте МИД России предупредил Армению о тяжелых последствиях присоединения к МУС. Напомним, что Международный уголовный суд весной этого года выдал ордер на «арест» Президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.