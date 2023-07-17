Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Парковочное пространство Казани увеличится на 1,5 тысячи мест до конца 2023 года
В этом году в Казани запланировано расширение парковочного пространства почти на 1,5 тыс. машиномест – до 8,5 тыс. Новые парковки появятся в пределах улиц Адоратского, Короленко, Бондаренко, Островского, Петербургская, Вишневского, Калинина, Чехова, пр.Х.Ямашева, а также в районе Центрального стадиона. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.
«Места будут организованы в существующих карманах и на участках улично-дорожной сети, где осуществлялась хаотичная парковка с учетом востребованности парковочных мест, а также на основании обращений жителей и организаций», — отметил спикер.
В июле пройдут конкурсные процедуры, а в период с августа по октябрь – обустройство новых парковочных мест, монтаж дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, установка паркоматов, закупка автомобилей с комплексами фото-видеофиксации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»