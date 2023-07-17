Парковочное пространство Казани увеличится на 1,5 тысячи мест до конца 2023 года

В этом году в Казани запланировано расширение парковочного пространства почти на 1,5 тыс. машиномест – до 8,5 тыс. Новые парковки появятся в пределах улиц Адоратского, Короленко, Бондаренко, Островского, Петербургская, Вишневского, Калинина, Чехова, пр.Х.Ямашева, а также в районе Центрального стадиона. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«Места будут организованы в существующих карманах и на участках улично-дорожной сети, где осуществлялась хаотичная парковка с учетом востребованности парковочных мест, а также на основании обращений жителей и организаций», — отметил спикер.

В июле пройдут конкурсные процедуры, а в период с августа по октябрь – обустройство новых парковочных мест, монтаж дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, установка паркоматов, закупка автомобилей с комплексами фото-видеофиксации.