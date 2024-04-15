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Парковку на зеленых зонах в Казани будут контролировать автоматически
В Казани с сегодняшнего дня контролировать парковку на зеленых зонах будут в автоматическом режиме. Аппаратный комплекс, фиксирующий стоянку автомобилей, будет работать в увязке с оцифрованными границами каждой зеленой зоны, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Наиль Минвалеев.
Он также отметил, что на сегодняшний день уже оформлено восемь протоколов по этому виду нарушений, еще 19 материалов находятся в работе.
«Зимой многие парковались на зеленой зоне, сейчас за это будет наказание. На благоустройство мы тратим немалые деньги. Это деньги всех горожан, налогоплательщиков. Но недовольные бывают и идут судиться, оспаривать в судах эти штрафы. Надо понимать, что судятся они не с нами, а судятся со своими соседями, со всеми, кто живет в этом городе, и, в отличие от них, эти правила благоустройства соблюдают, берегут всё то, что вокруг них заботливо делают», – прокомментировал ситуацию мэр Казани Ильсур Метшин.
Градоначальник также добавил, что не нужно считать «геройством» отстаивание своей позиции за парковку на зеленой зоне в суде. Городские власти продолжат системно бороться с такими нарушителями.
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