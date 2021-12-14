Парковок меньше, дорожек больше: как благоустроят дворы Татарстана в 2022 году

Главный приоритет президентской программы «Наш двор» отдается пешеходам, поэтому число стихийных парковок во дворах в новом году сократится, а к социальным объектам проложат новые пешеходные маршруты. О планах по благоустройству дворовых территорий сегодня рассказали на брифинге в Доме Правительства РТ.

Фото: prav.tatarstan.ru

«За весь период программы около 2 млн жителей получат обновленные дворовые территории»

Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, в 2021 году по президентской программе благоустройства дворовых территорий «Наш двор» в Татарстане преобразились более 1 тыс. дворов, на что было направлено 8 млрд рублей.

«В соответствии с решением Президента РТ в 2020 году в республике началась реализация программы благоустройства дворовых территорий «Наш двор». В рамках программы планируется привести в порядок дворы многоквартирных домов. Силами республиканского БТИ проинспектировано более 9,6 тыс. дворов. Выявлено, что 6,9 тыс. дворов требуют комплексного ремонта», - сказал он.

Айзатуллин напомнил, что в первый год в реализации программы в республике также было благоустроено более 1 тыс. дворов. Во дворах ведется ремонт дорог и тротуаров, установка скамеек и урн, опор освещения, безопасного детского и спортивного оборудования, создание или обновление площадок для ТКО, а также хозяйственно-бытового оборудования.

«За 2021 год программа охватила более 300 тыс. жителей. За весь период программы около 2 млн жителей республики получат обновленные дворовые территории. В этом году по программе обустроено более 2 млн квадратных метров асфальтового покрытия и 514 км тротуаров. За год установлено во дворах более 6 тыс. опор освещения», - отметил Айзатуллин.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В 2022 году по президентской программе «Наш двор» в республике планируется благоустройство не менее тысячи дворов. Финансирование останется на прежнем уровне. Замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ», координатор президентской программы «Наш двор» Венера Камалова проинформировала, что при составлении списка дворов на 2022 год «внедрена новая механика». Если в 2020-2021 годах перечень дворов определяли по предложениям муниципальных образований, которые в свою очередь опирались на мнения и жалобы жителей, то в новом году список частично составлен по итогам голосования.

«При формировании перечня дворов на 2022 год была внедрена новая механика. Прямое голосование жителей позволило сформировать перечень из 200 дворов. Это пока не весь объем, точную цифру мы уточним. Адресный перечень дворов опубликован на сайте dvor.tatar в разделе «документы»», - сказала она.

Оставшийся список дворов на 2022 год администрации районов сформировали по опыту прежних лет. Сейчас этот перечень находится на утверждении.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Люди жалуются на плохое освещение и автомобили во дворах

В ходе опроса, проведенного Фондом «Институт развития городов РТ», жители Казани пожаловались на отсутствие инфраструктуры для прогулок с маленькими детьми, плохое освещение и активное движение автомобилей в жилой зоне.

«Жители могли пройти опрос, ответить на наиболее значимые для них вопросы по порядку использования дворов. По его итогам выяснилось, что порядка 92% людей часто проводят время во дворах. Еще 67% опрошенных указали любимым занятием прогулку во дворах. 16% опрошенных сказали, что им негде гулять с ребенком. 24% опрошенных отметили отсутствие инфраструктуры для прогулок с детьми в возрасте до трех лет. Хочу отметить, что оборудование, которое производится, ограничено для данной возрастной категории», - заметила Венера Камалова.

Поэтому мамам с малышами было рекомендовано проводить время в песочницах. По итогам опроса еще 31% респондентов пожаловались на плохое освещение. Еще 27% жителей Казани посетовали на активное движение автомобилей во дворах, которое им мешает. Стоит отметить, что упорядочение парковочных пространств является одной из главных задач программы.

Фото: ИА «Татар-информ»

«Заходя во двор, мы видим, что в зеленых зонах, проездах и на всей территории, где это только возможно, стоят автомобили. Наша задача организовать пространство таким образом, чтобы для автомобилей было четко отведенное место, – «парковочные карманы». Дальше мы балансируем интересы пожилого населения и инвалидов, чтобы люди могли беспрепятственно подойти к площадкам. Для этого организовываем специальные ограничители для проезда, устанавливаем новый высокий борт, на который некомфортно заезжать. Очень важно, чтобы жители установленное оборудование поддерживали. Если вы видите нарушения, когда автолюбители заезжают на тротуар или сбивают сферы, нужно жаловаться», - сказала Камалова.

Помимо мест под парковки второй болезненной темой является организация площадок для ТКО. Контейнерные площадки создаются в соответствии с новыми требованиями Роспотребнадзора.

«Заходя с программой в новые дворы, мы приводим их в соответствие с новыми нормами, если это позволяют сделать жители. Эти вопросы принимаются на общем собрании», - добавила спикер.

В процессе благоустройства дворов спорные моменты возникают не только с жильцами. Некоторые управляющие организации жалуются на неудобные сферы, мешающие подъезду мусоровозов к контейнерным площадкам. По словам эксперта, для жилищных организаций прошли специальные обучающие семинары, на которых им было рекомендовано «повышать стандарты обслуживания».

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Мы заранее провели 75% встреч по тем дворам, которые запланированы для благоустройства в 2022 году»

Если в прошлом году на горячую линию программы «Наш двор» поступило около 16 тыс. обращений, то этом году число звонков сократилось до 12 тыс. Это связано с активной информационной работой, проводимой непосредственно во дворах республики, поясняют эксперты.

«Есть целая система, которая позволяет нам определить уровень удовлетворенности жителей благоустройством дворов. Все жители, которые входят в программу благоустройства на следующий сезон, участвуют в обсуждении схем благоустройства. Мы заранее в этом году провели 75% встреч по всей республике по тем дворам, которые запланированы для благоустройства в 2022 году. До конца декабря проведем оставшийся объем встреч», - сказала Венера Камалова.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Жители городов и районов республики активно участвуют в таких встречах, вносят предложения, которые учитываются при проектировании. У людей есть возможность контролировать весь ход работ, после которых они участвуют в приемке благоустроенных дворов.

«Ни одна встреча жильцов не проходит молчаливо, всегда есть противоборствующие внутренние сообщества. Как правило, это автомобилисты и мамочки. Пожилое население приходит на встречи, но не всегда представители этих двух сообществ позволяют им высказаться. Однако у нас есть информация от управляющих организаций о контингенте, проживающем во дворах. С учетом этой информации принимаются сбалансированные решения. Не было ни одного двора, где мы с жителями не могли бы договориться», - подчеркнула замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ».

Если люди не согласны с выполненным объемом или качеством работ, то акт приемки двора не подписывается. После завершения благоустройства специалисты Фонда продолжают мониторить ситуацию с эксплуатацией переданного оборудования, активно принимают жалобы от населения.

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Арт-сессия в Заинске и общий экономический эффект

В качестве нестандартного опыта благоустройства дворов Венера Камалова привела поведение Всероссийского фестиваля граффити, прошедший в 2021 году в Заинске. Он подарил городу арт-объекты во двopах домов, благоустроенныx по пpoграмме «Наш двор».

«В этом году в Заинске прошел Всероссийский фестиваль граффити. Художники из Красноярска, Питера и Москвы вместе с жителями создали несколько активностей. Сначала они разукрасили старую горку, а потом сделали большие маралы, которые олицетворяют местных жителей. В частности, был выполнен большой заинский самовар с ручками. Фестиваль длился три дня и получил положительные отклики в соцсетях. Думаю, что муниципалитету, районам эту практику необходимо поддерживать, тиражировать»», - сказала она.

Интересно, что недвижимость во дворах Татарстана, попавших под республиканскую программу благоустройства «Наш двор», подорожала на 13,5%. Экономический эффект подчистили специалисты Фонда «Институт развития городов РТ».

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Мы изучили стоимость жилья, которая была до того, как программа вошла на территорию двора, и после того, как она завершилась. Поняли, что есть значительное увеличение стоимости жилья, которое реализуется на территории этого двора. Более того, мы заметили, что в объявлениях продавцы и жители выставляют фотографии с результатами проведенного благоустройства», - пояснила представитель Фонда.

Напоследок директор Главного инвестиционно-строительного управления РТ Нияз Ситдиков обозначил три главных направления президентской программы. Это дорожные работы, установка светильников и опор освещения, а также нового оборудования. Для проведения дорожных работ и устройства уличного освещения договоры заключаются исключительно с крупными генподрядными организациями республики. Уличное оборудование – лавки, урны, сушки для белья, выбивалки ковров также полностью закупаются у республиканских производителей. А вот детское и спортивное оборудование приобретается в разных регионах страны. Каталог такого оборудования ежегодно ополняется новыми производителями, и 2022 год тоже не станет исключением.