Парковка на зеленых насаждениях обошлась горожанам Челнов почти в 10 млн рублей

В 2025 году управление по обеспечению охраны общественного порядка Набережных Челнов выявило 8,5 тыс. правонарушений, из которых почти 42 % приходятся на парковку автомобилей на газонах. Об этом сегодня на аппаратном совещании доложил начальник управления Мударис Минегалиев.

По его словам, к ответственности привлечено 3,5 тыс. автовладельцев, сумма наложенных штрафов составила 9,8 млн рублей. Общая сумма штрафов по всем статьям КоАП РТ за год достигла 68,6 млн рублей, из которых в 2025 году поступило 22,8 млн.

Помимо этого, сотрудники управления составили 10 протоколов по безопасности на водных объектах и пресекли незаконную торговлю хвойными деревьями (70 протоколов). За год проведено 36 рейдов и обход 10,5 тыс. квартир, 203 проверки граждан, состоящих на профилактическом учете, проверка 354 мигрантов и 411 владельцев оружия. Выявлено 7 притонов и составлено 1,8 тыс. протоколов об административных правонарушениях.

Особое внимание уделялось профилактике социального мошенничества. Проведено 12 тыс. профилактических бесед по современным схемам кибермошенничества: переводы на «безопасные счета», звонки от якобы сотрудников ведомств, взлом аккаунтов на маркетплейсах, мошенничество с налоговыми вычетами.

«Гражданам доводились ключевые правила цифровой гигиены: не разглашать конфиденциальную информацию, не переводить деньги по просьбе неизвестных лиц, использовать надежные пароли», – подчеркнул Мударис Минегалиев.