К концу года в Казани появится парковка для Кабмина Татарстана

На улице Подлужной в Казани стартовало строительство многоуровневой парковки для нужд Кабинета Министров Татарстана. На новый паркинг был выделен 741 млн рублей из бюджета республики. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок в конце предыдущего года.

Согласно документации, площадь парковки составит около 12 тыс. кв. метров. Паркинг будет способен одновременно вместить 186 автомобилей и 12 микроавтобусов. Помимо стояночных мест, в здании планируется строительство комнат для отдыха водителей и персонала, душевых кабин и помещений для хранения различного инвентаря.

Заказчиком проекта выступил Главстрой Татарстана. Контракт на строительство заключен с «Евростройхолдинг+», который должен завершить работы не позднее 31 декабря 2022 года.