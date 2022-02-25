news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
25 февраля 2022  11:38
Александр Хевронин

К концу года в Казани появится парковка для Кабмина Татарстана

news_top_970_100

На улице Подлужной в Казани стартовало строительство многоуровневой парковки для нужд Кабинета Министров Татарстана. На новый паркинг был выделен 741 млн рублей из бюджета республики. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок в конце предыдущего года.

Согласно документации, площадь парковки составит около 12 тыс. кв. метров. Паркинг  будет способен одновременно вместить 186 автомобилей и 12 микроавтобусов. Помимо стояночных мест, в здании планируется строительство комнат для отдыха водителей и персонала, душевых кабин и помещений для хранения различного инвентаря.

Заказчиком проекта выступил Главстрой Татарстана. Контракт на строительство заключен с «Евростройхолдинг+», который должен завершить работы не позднее 31 декабря 2022 года.

 

#Казань #кабмин рт #парковка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное