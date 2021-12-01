Парк Хаус дарит MINI COOPER и тысячи классных призов!

Примите участие в ярком событии! Делайте покупки в ТРК «ПАРК ХАУС» и обменивайте чеки на подарки и шанс выиграть автомобиль.

Фото предоставлено ТРК «ПАРК ХАУС»

ТРК «ПАРК ХАУС» знает, как превратить покупки в настоящий праздник! До 25 декабря каждый гость комплекса может стать участником розыгрыша более 1000 специальных подарков и главного приза — автомобиля MINI COOPER. Для этого достаточно совершить покупку от 1000 рублей, зарегистрировать чек на специальной промостойке и покрутить «Колесо Фортуны». Выпавший сектор определит моментальный приз, среди которых - подписка на онлайн-кинотеатр IVI, курсы английского языка Skysmart, фирменные сувениры от торгового комплекса, подарки от магазинов «ЭПЛ. Якутские бриллианты», «Изумруд» и множество других приятных сюрпризов. . В акции участвуют чеки из всех магазинов ТРК, кроме гипермаркета. Участвовать можно неограниченное количество раз.

Фото предоставлено ТРК «ПАРК ХАУС»

При регистрации чека покупатель получит персональный код. С его помощью и будет случайным образом определен обладатель главного приза.

Розыгрыш состоится 25 декабря в 18:00 в прямом эфире соцсетей ТРК «Парк Хаус»: Инстаграм @park_house_kazan, ВКонтакте @atriumkazan, Facebook @AtriumKazan.

Больше чеков — больше шансов! И пусть повезет именно вам!

Фото предоставлено ТРК «ПАРК ХАУС»

Адрес ТРК «ПАРК ХАУС»: г. Казань, пр-т Хусаина Ямашева, 46/33.

Акция проходит с 02.10.2021 по 25.12.2021. Информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а также иные существенные условия проведения на сайте https://kazan.atrium-parkhouse.ru/

Видео предоставлено ТРК «ПАРК ХАУС»

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