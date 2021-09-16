Парк усадьбы Нарышкиных – Паулуччи в Ключищах признан объектом культурного наследия

Старинный парк в усадьбе Нарышкиных-Паулуччи в татарстанском селе Ключищи получил статус выявленного объекта культурного наследия. Об этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Решение принято Комитетом на основании заключения комиссии, которая завершила комплексную экспертизу объекта. Он признан исторически ценным, как образец классической ландшафтной композиции усадебного парка с липовой, сосновой и дубовой аллеями. Они являются неотъемлемой частью усадьбы, главное здание и флигели которой в настоящее время утрачены», — говорится в сообщении ведомства.

Древний дворянский род Нарышкиных владел большим земельным наделом на правом берегу Волги. При них в селе Ключище была построена деревянная усадьба в стилистике классицизма, флигели и парк с древесно-кустарниковой растительностью. До наших дней сохранилось несколько аллей парка. Они, по заключению комиссии находятся в удовлетворительном состоянии.

Остатки ветхой дворянской усадьбы в Ключищах были снесены в 2011 году, после чего татарстанцы стали высказывать опасения по поводу старинного парка.